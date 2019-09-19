РИАМО – 19 сен. Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с прокуратурой проведена проверка в отношении ООО «Агроинвест» — собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 98,9 гектара, расположенных в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В результате проверки выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

«Часть земельных участков, на площади около 40 гектаров, не используется в сельскохозяйственном производстве и зарастает сорной (репейник, крапива и другие) и древесно-кустарниковой растительностью (ива, лоза, береза) высотой до двух метров, сельскохозяйственные культуры не возделываются, следы обработки почвы отсутствуют», – отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года Россельхознадзором ООО «Агроинвест» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, законному представителю юридического лица выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.