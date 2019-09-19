РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. Учитель истории из Домодедова Маргарита Усик получила субсидию по программе «Социальная ипотека», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Учитель истории из городского округа Домодедово Маргарита Усик получила жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека». Сертификат педагогу вручила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова», – говорится в сообщении.

Программа «Социальная ипотека» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ее рамках правительство региона предоставляет молодым специалистам субсидии на оплату первоначального взноса по ипотеке и компенсацию суммы основного долга. Участник программы выплачивает только проценты по кредиту.