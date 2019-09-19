РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 сен. С начала текущего года в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Люберец поступило порядка 330 тысяч обращений от жителей, сообщила первый замглавы администрации городского округа Ирина Назарьева.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» Люберец стартовал учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудят повышение успешности оказания помощи людям при помощи служб.

«Всего с начала 2019 года в ЕДДС городского округа Люберцы поступило около 330 тысяч обращений от жителей. Большая часть из них касалась вызовов полиции и скорой помощи», – сказала Назарьева.

Она добавила, что ЕДДС в Люберцах существует пять лет. Также в горокруге есть подразделение – Единая диспетчерская служба ЖКХ.

«Я желаю вам плодотворной работы на сборе. Я надеюсь, наш опыт будет полезен, и коллеги из Люберец вам потом покажут, как налажена работа в муниципалитете», – заключила Назарьева.