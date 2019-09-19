РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В подмосковном Подольске начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Вадим Зеленев проверил ход ремонта взрослой поликлиники Климовской городской больницы №2, его планируют завершить 30 октября, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Вадим Зеленев 18 сентября проверил ход ремонта взрослого поликлинического отделения Климовской городской больницы №2. Ему доложили, что для продолжения ремонта в переходе между зданием стационара и поликлиники необходимо освободить площадь. С этой целью в ближайшее время сдадут в эксплуатацию второй этаж. Окончание строительных работ по графику подрядчика запланировано на 30 октября 2019 года», – говорится в сообщении.

Во взрослом поликлиническом отделении капитальный ремонт делают по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В ходе ремонта установили пандус, соответствующий стандарту, уменьшили высоту ступенек на входе, увеличили внутренний дверной проем. В потолочном воздуховоде над внутренним входом будет подаваться горячий воздух. Развернута лестница на второй этаж. Увеличено пространство регистратуры. Предусмотрен туалет для инвалидов на первом этаже с широким дверным проемом. Поступила часть мебели, ожидается дальнейшая поставка медицинской мебели.

На первом этаже будет выдача листов нетрудоспособности, рецептов, доврачебный кабинет. Лаборатория, процедурные кабинеты, эндоскопия располагаются на первом этаже. Изменение маршрутизации выполнено для улучшения доступности пациентов к разным видам медицинской помощи.