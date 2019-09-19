РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. Прививки от гриппа в подмосковном Домодедове можно будет сделать в мобильной поликлинике 21 и 22 сентября с 10:00 до 13:00, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Мобильная поликлиника продолжит работу 21 и 22 сентября: 21 сентября с 10:00 до 13:00 в ТРЦ «Торговый квартал»; 22 сентября – с 10:00 до 13:00 на территории парка «Елочки», – говорится в сообщении.

В прошлые выходные мобильная поликлиника дежурила в парке «Елочки». За два дня прививку сделали 192 человека.

Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.