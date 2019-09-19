РИАМО – 19 сен. В каждой второй из проверенных специалистами школ выявлены нарушения в питании учеников, а каждое четвертое блюдо по массе оказалось меньше положенного, пишет в четверг газета «Известия».



«Специалисты Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского в течение трех лет проверяли качество питания учащихся в 500 организациях, в том числе общеобразовательных и с круглосуточным пребыванием детей. Причем расположены они были в разных регионах страны – в Северо-Западном, Центральном и Сибирском федеральных округах», – отмечается в сообщении.



Специалисты проверяли в том числе рацион, состояние материально-технической базы и инвентаря для приготовления и подачи еды, санитарное состояние пищевых блоков. В большинстве столовых меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности.



Четверть блюд оказалась меньше установленной нормы на 12,5-24%, объем напитков – ниже нормы на 10%.



«Несбалансированный рацион питания, в частности преобладание рафинированных жирных и углеводных продуктов и недостаток клетчатки, способен привести к раннему развитию так называемых болезней цивилизации. К ним относятся ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии», – пояснила врач-диетолог и гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии НИКИ педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Оксана Комарова.



Она добавила, что различные пищевые добавки, в большом количестве добавляемые в фастфуд в школьных столовых, способствуют аллергизации.



Специалисты также выявили, что школы заключают контракты на поставку питания на очень короткие сроки, что можно объяснить постоянным поиском более дешевых вариантов. По этой причине увеличивается риск поступления в школы некачественных продуктов.



Роспотребнадзор отмечает, что в целом есть положительная динамика в устранении нарушений. Однако также присутствует увеличение доли неудовлетворительных проб продуктов по микробиологическим показателям. Ведомство продолжит проводить контрольно-надзорные мероприятия.



В прошлом году было составлено около 42 тысяч протоколов об административных правонарушениях в сфере питания школьников, сумма штрафов составила более чем 160 миллионов рублей.