РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Управляющая компания МУП «СЕЗ» подготовила к зиме хоккейную коробку на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках договора управления работники МУП «СЕЗ» регулярно выполняют, в частности, работы по содержанию придомовой территории. Так, например, в соответствии с графиком постригается во дворах трава, спиливаются сухие деревья.

«Содержание спортивных и детских игровых площадок теперь тоже входит в зону ответственности управляющей организации. К зимнему сезону приведена в порядок хоккейная коробка в микрорайоне Климовск по адресу: улица Ленина, дом 16», – говорится в сообщении.