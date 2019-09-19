РИАМО - 19 сен. Главный каток страны на ВДНХ площадью более 19 тысяч квадратных метров будет обустраивать победитель электронного аукциона, публичное представление закупки прошло в рамках «Биржи торгов», каток будет готов к концу ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Конкурсная документация предусматривает подготовку ледового пространства свыше 19 тысяч квадратных метров. Вместе с наращиванием льда победителю предстоит заняться ремонтными работами по разработке комплексной инфраструктуры: установка павильона, ограждение катка, пешеходного моста, скамеек отдыха для посетителей. Гостей ждут теплые раздевалки, прокат коньков и уютные кафе, где можно отдохнуть и согреться», – отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В итоге общая площадь вместе со всей инфраструктурой составит порядка 68 тысяч квадратных метров. Как отметил Дегтев, каток на ВДНХ является одним из самых популярных мест зимней Москвы, поэтому его обустройство — крайне ответственное дело.

Победитель аукциона должен будет завершить работы к концу ноября 2019 года. Начальная максимальная стоимость контракта составит 247,3 миллиона рублей. Опубликуют закупку в ближайшее время.

«Главный каток страны включает в себя центральную часть Выставки достижений народного хозяйства. Он займет пространство от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие» между отреставрированными фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». За сезон каток на ВДНХ посещают около 1 миллиона гостей», – рассказал гендиректор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

Он также напомнил, что в этом сезоне была отреставрирована и благоустроена центральная аллея ВДНХ.

Планируется что, каток подготовят к 22 ноября 2019 года, а демонтировать начнут 1 марта 2020 года.