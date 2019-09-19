РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В Климовскую городскую больницу №2 подмосковного Подольска поступило новое оборудование для холтеровского мониторирования артериального давления у пациентов с нарушениями сердечного ритма, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовскую городскую больницу №2 поступило новое оборудование – комплекс суточного холтеровского мониторирования артериального давления ЭКГ и АД «Медиком-комби» производства Россия. Оборудование проверено на соответствие техническим характеристикам, принято комиссией и введено в эксплуатацию. Это одна из позиций оборудования, закупленная министерством здравоохранения Московской области для учреждения», – говорится в сообщении.

Также ожидается поставка нового УЗИ-аппарата, видеоэндоскопической стойки для гастроскопии, колоноскопа, хирургического стола и двухкупольного светильника в оперблок.

Холтеровское мониторирование – один из методов диагностики нарушений сердечного ритма. Показано пациентам с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца для выявления нарушений ритма и проводимости сердца, с неясными обмороками, а также частично для регистрации немой (безболевой) ишемии миокарда, для оценки некоторых параметров работы электрокардиостимулятора.