РИАМО – 19 сен. Новый состав Московской городской думы начал работу в четверг, первое заседание открыл старейший по возрасту парламентарий Николай Губенко, сообщается в Twitter-аккаунте Мосгордумы.

«Открывает первое заседание старейший по возрасту депутат Николай Губенко. Полномочия депутатов Мосгордумы предыдущего созыва прекращаются с момента открытия первого заседания думы нового созыва», – говорится в сообщении.

Губенко отметил, что методы уличной протестной борьбы подменяли парламентскую дискуссию.

«Искусство политика состоит в том, чтобы искать точки взаимодействия, взаимоприемлемые решения, уметь слушать и уметь убеждать», – подчеркнул парламентарий.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. В трех округах было организовано электронное голосование, в котором приняли участие 10,2 тысячи человек.