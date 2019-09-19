РИАМО - 19 сен. В московском районе Проспект Вернадского началось переселение жильцов еще одного дома, вошедшего в программу реновации, первые четыре семьи из дома № 36 по улице Лобачевского уже заключили договоры на равнозначное жилье в новостройке на Ленинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Сегодня первые четыре семьи из пятиэтажки на улице Лобачевского заключили договоры на равнозначное жилье и получили ключи от квартир, находящихся в новом доме № 134 по Ленинскому проспекту. Кроме того, еще 18 семей приглашены в департамент для подписания договоров в ближайшее время», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Переселение жильцов дома № 36 на улице Лобачевского началось в конце лета, когда 80 семей получили письма с предложениями равнозначных квартир.

В дом № 134 по Ленинскому проспекту также переселятся 79 семей из соседнего дома № 34 по улице Лобачевского. Переезд жителей начался 13 сентября.