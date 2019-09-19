РИАМО - 19 сен. В Щелкове ветеринары проверили здоровье гималайского медведя и отправили его на гастроли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Клинический осмотр гималайского медведя был проведен врачами Щелковской ветеринарной станции. Для транспортировки на гастроли цирковые животные должны пройти ветеринарный контроль. Владельцы обязаны оформить ветеринарно-сопроводительный документ для своих питомцев, подтверждающий их здоровье и благополучие территории, с которой они выезжают», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Медведь работает в цирке Игоря Машукова и содержится на базе Росгосцирка. По словам дрессировщика, медведю предстоит выполнять разные трюки, например, хождение на передних и задних лапах, баланс на бочке и вертикальных стойках, танцы, поклоны, работу на кольцах, игру в мяч и другие.

«Клинический осмотр животного проводится регулярно перед транспортировкой на зрелищные мероприятия. Медведь к врачам привык, осмотра не боялся и прошел его успешно. Он оказался абсолютно здоровым и не представляет никакой опасности для окружающих», - отметил Разин.

Медведь обожает желуди, что и продемонстрировал врачам после осмотра. Также он отлично лазает по деревьям.