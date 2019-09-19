РИАМО - 19 сен. В центре Москвы у мужчины похитили сумку с 2,8 миллиона рублей, а также документами и телефоном, преступнику удалось скрыться, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено 18 сентября в 18:10 на улице Фрунзенской.

«Неизвестный похитил у мужчины 1970 года рождения, неработающего, сумку, в которой находились 2,8 миллиона рублей (деньги личные), личные документы и сотовый телефон. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле Toyota Camry», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские ищут преступника.