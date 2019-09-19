РИАМО - 19 сен. В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве до конца нынешнего года в многоквартирных домах заменят свыше 160 шиферных крыш, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Более 160 шиферных крыш заменят в городе до конца года, 40 из них уже заменены. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. Необходимость проведения работ утверждается решением общего собрания собственников, а проекты проходят государственную экспертизу. Ремонт ведется с обязательным участием представителя собственников», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что шифер - редкий для Москвы кровельный материал. Необходимость замены продиктована тем, что шиферное покрытие сложно в эксплуатации и со временем становится хрупким. Возникают дефекты в виде трещин и сколов. В процессе длительной эксплуатации расшатывание гвоздей приводит к подвижности шиферных листов. Зимой снеговая нагрузка для таких кровель может оказаться критической.

По его словам, после ремонта жители получат скатные металлические кровли, выполненные из оцинкованной стали по современным технологиям. В рамках капитального ремонта будут проведены работы по утеплению чердачного перекрытия для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства. Это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах в моменты сезонных колебаний температур.