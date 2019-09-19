РИАМО - 19 сен. Жительница Москвы приняла обычного бытового паука за экзотическое насекомое крупных размеров и вызвала спасателей, сотрудники столичного МЧС прибыли на место, но ничего необычного в пауке не нашли, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве.

«Жительнице одного из домов показалось, что она обнаружила у себя в квартире экзотического паука, крупного и пугающего. Наше подразделение прибыло и осмотрело насекомое, ничего экзотичного в нем не нашли. Это оказался обычный бытовой и небольшой паучок», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что изымать насекомое не стали и проводить какие-либо работы тоже. Инцидент произошел на Старокрымской улице в доме 17.