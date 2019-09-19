РИАМО - 19 сен. На торги выставят 16 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории Троицкого административного округа Москвы, общая площадь которых составляет порядка 2,16 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Три участка находятся в селе Сальково (владения 111-113) поселения Кленовское, три в микрорайоне Приозерный (владения 2,3,5) поселения Вороновское, два в деревне Марушкино (участки 2,3) поселения Марушкинское, семь в деревне Батыбино (участок 2, владения 24А, 26А, 28А, 34Б, 35А, 36Б) поселения Щаповское и один в деревне Сатино-Русское (владение 35А) поселения Щаповское», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, дала согласие на предоставление участков в ходе заседания 12 сентября.

Земельные участки имею площадь от 0,06 до 0,18 гектара. Победители аукционов смогут построить на них дома площадью от 220 до 890 квадратных метров. Земельные участки свободны от застройки, не входят в число охраняемых природных территорий.