РИАМО – 19 сен. В ночь с 18 на 19 сентября в Москве прооперировали сотрудника собственной безопасности полиции, раненного во время перестрелки на станции метро «Рязанский проспект», сообщает «Интерфакс».

По данным источника издания, полицейский получил огнестрельные ранения шеи и живота, потерял много крови.

«Состояние 41-летнего полицейского оценивается как стабильно тяжелое», - говорится в сообщении.

Вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, которого заподозрили в получение взятки от гражданина, не имеющего документов, открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В МВД проведут служебную проверку, дадут оценку действиям лиц, которые планировали и проводили операцию, закончившуюся перестрелкой.