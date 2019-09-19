РИАМО - 19 сен. Студия Артемия Лебедева, производитель спортивной «Асикс» и московское метро выпустили лимитированную серию кроссовок в стиле схемы столичной подземки, сообщил Лебедев в своем Telegram-канале.

Всего будет выпущена 1 тысяча пар, 300 пар будут доступны в спешл-паках с уникальным брелком «Тройка» и значком.

«Я выступил дизайнером этой модели, взяв за основу идею, о которой давно мечтал: 12 гелевых вставок на подошве каждая покрашена в цвета 12 линий московского метро. Красный, зеленый, синий - и так далее по кругу. То есть, у этих кроссовок четыре уникальные по цветам стороны. Сами кроссовки белые, чтобы не отвлекать внимание от цвета линий», — сообщил дизайнер.

В продаже кроссовки появятся с 1 октября.

В сообщении пресс-службы столичной подземки говорится, что модель появится на полках партнеров метро и во флагманских магазинах подземки.

«Кроссовки – это обувь 21 века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви», – прокомментировала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.