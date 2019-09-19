РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Два маршрутных такси столкнулись в подмосковных Люберцах в четверг утром, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

Авария произошла в четверг около 07:00 на Октябрьском проспекте.

«Сразу после остановки «Школа» на Октябрьском проспекте столкнулись две маршрутки. Одна из них не захотела уступить другой», – сказал очевидец.

Он добавил, что у одной из маршруток отвалилась часть переднего бампера после удара.

Информации о пострадавших пока нет.