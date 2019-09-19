РИАМО - 19 сен. Столичные полицейские проводят проверку по заявлению сотрудников офиса, располагающегося на Новом Арбате, где пропали ноутбуки общей стоимостью 217 тысяч рублей, рассказал РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«С заявлением обратились гражданка 1984 года рождения, у которой из кабинета в период с 17:00 по 18:00, неизвестный свободно похитил лэптоп за 97 тысяч рублей, и мужчина 1981 года рождения, у которого из кабинета в период с 15:00 до 18:00 похитили Macbook Pro 13 стоимостью 120 тысяч рублей», - рассказал собеседник агентства.

Офис, из которого неизвестный похитил ноутбуки, располагается на 21 этаже здания по адресу: Новый Арбат, дом 11.

По факту инцидента полицейскими проводится проверка.