РИАМО – 19 сен. Специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации напомнили, что оптимальной считается порция чистого алкоголя в десять граммов, но нужно учитывать, что алкоголь может иметь разную крепость, поэтому и рекомендуемые порции разнятся для отдельных напитков, сообщает РИА Новости.

Так, эксперты отмечают, что 200 миллилитров 12% вина и порядка 900 миллилитра пива с содержанием алкоголя 4,5% могут нести лишь незначительный риск для здоровья. А все потому, что они содержат мало стандартных порций алкоголя. В 100 граммах вина будет около одной стандартной порции алкоголя, а в 900 граммах пива — три порции.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — говорится в сообщении.

Но оптимальными дневными порциями можно считать порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

При этом эксперты подчеркивают, чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю.

Кроме того, нужно помнить, что категорически запрещается употреблять алкоголь при управлении автотранспортом, а также при беременности.