РИАМО - 19 сен. Полицейские городского округа Щелково задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев занимался распространением наркотиков, используя для этого мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

С покупателями подозреваемый не встречался, предпочитая сбывать вещества бесконтактным способом. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на след молодого человека. Он был задержан в одном из домов по улице Радиоцентр-5 в Щелкове.

«В ходе осмотра места жительства правонарушителя обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с кусками темного вещества, 92 полимерных свертка с порошком светлого цвета и пластиковая емкость с аналогичным содержимым. Установлено, что изъятое, находившееся в пластиковой емкости, является производным наркотического средства метилэфедрона, общим весом около 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Часть изъятых веществ направили на экспертизу. Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.