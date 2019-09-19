РИАМО – 19 сен. Гости фестиваля «100 лет спасаем жизни», который пройдет 21 сентября в столичном парке «Сокольники», смогут побывать в роли диспетчера, узнать об истории скорой помощи, а также принять участие в мастер-классах и послушать лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субботу, 21 сентября, в парке «Сокольники» пройдет фестиваль «100 лет спасаем жизни», посвященный юбилею станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Праздничная программа начнется в 12:00», - говорится в сообщении.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что на фестивале будет не только масса интересных, но и полезных мероприятий. Например, в течение всего дня врачи скорой помощи будут проводить обучающие медицинские мастер-классы по трем направлениям, таким как проведение сердечно-легочной реанимации, оказание первой помощи при травмах и кровотечениях, а также оказание помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и падении с высоты.

«Кроме практических занятий, участников фестиваля ждут лекции, выставки, творческие мастер-классы и многое другое», — сказал Плавунов.

В рамках фестиваля будет создана игровая инсталляция «Диспетчерская». Каждый желающий сможет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи и принять смоделированные звонки от пациентов, находящихся в различных ситуациях. Задача диспетчера — выяснить симптомы, записать точный адрес и решить, какую бригаду врачей нужно направить.

В течение всего дня в парке будет работать выставка современных и ретроавтомобилей медицинских служб. А на фотовыставке «100 лет московской скорой» можно будет познакомиться с историей и ключевыми событиями станции скорой помощи Москвы.

«Юным посетителям предложат узнать больше о профессии врача, научиться оказывать первую медицинскую помощь и поиграть в настольные игры. На выставке «Мои мама и папа работают на скорой» представят детские рисунки», - добавляется в материале.

В лектории «Спасай» врачи расскажут о работе скорой помощи и профилактике болезней. В этом им будут помогать известные артисты. Также запланированы творческие и медицинские мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, на фестивальных площадках создадут фотозоны и разместят арт-объекты. Помимо этого, можно будет посетить интерактивную игровую зону. Вход свободный.

Работа станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту. Сегодня эта станция — крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению.

Ежедневно в едином городском диспетчерском центре станции дежурят около 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону «103». Это фельдшеры и медицинские сестры, имеющие специальное медицинское образование.

В 2012 году время ответа диспетчера станции скорой помощи на звонок составляло 45 секунд, но после внедрения нового цифрового кол-центра уже в 2015 году удалось сократить время ожидания до 11 секунд. Постоянное совершенствование системы позволило достичь среднего показателя ответа диспетчера по телефону в три-четыре секунды. Таким образом, сегодня время ожидания ответа фактически сведено к минимуму.