РИАМО – 19 сен. В столице стартовал прием заявок на премию мэра города «Лидеры цифровой трансформации», победители получат премии в размере одного миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стартовал прием заявок на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» для разработчиков цифровых продуктов и сервисов», - говорится в сообщении.

Участники присоединятся к публичному открытому конкурсу — хакатону. К соревнованиям допускаются команды в составе от трех до пяти человек. Заявки принимаются до 10 ноября на сайте проекта Urban.Tech.Moscow.

Команды должны будут решить задачу по одному из пяти направлений: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы. Концепции решения надо представить в виде презентации и прикрепить к заявке. Также участники должны записать видеообращение, в котором расскажут, почему решили принять участие в хакатоне и почему выбрали конкретную задачу.

По итогам отбора в хакатоне смогут принять участие не больше 250 команд. Эксперты оценят уровень проектов, их оригинальность и рабтоспособность, масштабируемость предложенных решений, а также модель монетизации.

Победители соревнования получат премию «Лидеры цифровой трансформации» в размере одного миллиона рублей.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что премии «Лидеры цифровой трансформации» — это инструмент, который поможет не только поощрить молодых специалистов, но и выявить их талант, найти новые знакомства для реализации бизнес-идей.

«Мы ожидаем, что на участие в конкурсе откликнутся не менее трех тысяч ИТ-специалистов, которые предложат инновационные идеи, направленные на повышение качества жизни москвичей во всех сферах деятельности. Авторы лучших проектов получат возможность довести свои прототипы до уровня работающего ИТ-решения и превратить его в готовый бизнес», — заявил Фурсин.

Для подготовки к участию в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» была разработана программа Urban.Tech Moscow. Мероприятия программы подразумевают создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов для разных отраслей. В ее рамках в Москве пройдет 15 отраслевых мероприятий, на которых разработчики могут создать команду и доработать идеи.

Получить дополнительную информацию можно в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, отправив письмо на электронную почту dpir-press@mos.ru.