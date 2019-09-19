РИАМО – 19 сен. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории вдоль Заповедной улицы в столице завершили реконструкцию эстрадной площадки «Певческое поле», которая расположена в пойме реки Яузы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Певческое поле» расположено в пойме реки Яузы, недалеко от пересечения проезда Дежнева с Заповедной улицей. Эстрадная площадка открылась больше 10 лет назад для выступлений воспитанников детской музыкальной хоровой школы «Весна», которая находится рядом.

«В ходе работ по благоустройству провели полную реконструкцию амфитеатра: заново с помощью железобетона оборудовали зрительский зал, отремонтировали подпорные стены и лестницы, облицевали амфитеатр плиткой, а на бетонные скамейки уложили деревянные панели из лиственницы. Также установили новое ограждение вдоль верхнего яруса зрительских мест», — заявил сотрудник департамента капитального ремонта Москвы.

Амфитеатр с эстрадой под открытым небом — важная концертная площадка Северо-Восточного округа. Там выступают музыкальные коллективы, проходят городские фестивали и праздники.

«Первоначальный облик, общая планировка и функциональное назначение эстрадной площадки не изменились. Площадь «Певческого поля» не увеличилась и составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Амфитеатр, как и прежде, состоит из 20 рядов, где смогут разместиться более 1,5 тысяч зрителей», — уточнили в ведомстве.

После реконструкции сцену оборудовали архитектурно-художественной подсветкой. Кроме того, специалисты отремонтировали ее основание и возвели новый павильон. Для выступлений артистов детской хоровой школы рядом с концертной площадкой теперь можно устанавливать разборные подмостки.

Помимо этого, на месте снесенного недостроенного горнолыжного комплекса ведется устройство зоны для тихого отдыха, там появятся ротонда и стометровая прогулочная галерея, которая станет частью большой экотропы с четырьмя смотровыми площадками на холмах. Самый впечатляющий вид будет открываться с точки на высоте десять метров.

Для детей обустроят большую игровую площадку (900 квадратных метров) и еще пять поменьше. В благоустроенном парке появятся велодорожка и площадка с тренажерами. Старую хоккейную коробку приведут в порядок.