РИАМО – 19 сен. Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой и серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов проведут 21 сентября мастер-классы и автограф-сессии в «Лужниках» для участников спартакиады «Моспром», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Международный гроссмейстер заслуженный мастер спорта СССР трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами. Двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой отработает технику ударов с участниками соревнований по мини-футболу. А серебряный призер чемпионата мира заслуженный мастер спорта России Никита Моргунов расскажет о баскетбольных секретах и сыграет со спортсменами в формате один на один», - говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут с 13:00 до 13:45 на площадках, расположенных возле Малой спортивной арены «Лужников». После этого состоится автограф-сессия. Вход свободный.

Спартакиада «Моспром» — комплексные соревнования по шести видам спорта. Это легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы. В состязаниях участвуют сотрудники столичных предприятий и студенты технических вузов.

Отборочные туры первой спартакиады «Моспром» проходили с 1 июня по 27 июля. В финал вышло 16 команд.

В финальный день соревнований спортсменов и болельщиков ждет развлекательная программа. В 10:00 начнется церемония открытия. С 10:30 до 15:00 пройдут состязания. В это же время будут работать площадки, на которых можно сыграть в аэрохоккей, настольный футбол, классики, дартс, мини-гольф, заняться кроссфитом и попрыгать на батуте.

Церемония награждения победителей начнется в 15:45. В 15:00 начнется концерт с участием Тимати, Елены Темниковой, Тимы Белорусских, T-Killah, Звонкого, Artik&Asti, Нюши и Бьянки.

Чтобы посетить финал спартакиады, необходимо зарегистрироваться на сайте.