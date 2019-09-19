РИАМО - 19 сен. Артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в городском округе Клин, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Артиллерийский снаряд был обнаружен в поселке Шевляково. Охрана выставлена силами ОМВД городского округа Клин.

«18 сентября в 13:25 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 19 сентября», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла в другой части Клина, на территории поселка Воздвиженское.

«18 сентября в 19:20 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса также запланировано на 19 сентября и будет проводится силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».