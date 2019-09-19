РИАМО - 19 сен. В Москве в сквере на Остоженке около Зачатьевского женского монастыря обнаружили белокаменное надгробие первой трети XVIII века, могильная плита принадлежала подьячему Дмитрию Спиридонову, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Остоженке, в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря, археологи нашли старинную надгробную плиту. Предполагается, что она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году», - говорится в сообщении.

Надгробие, выполненное из белого камня, датируется 1720 годом. Оно принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Так в XVI — начале XVIII веков называли канцелярских служащих, писцов и делопроизводителей в приказах и местных государственных учреждениях. Вероятнее всего, Дмитрий Спиридонов жил на Остоженке и был прихожанином церкви. В XVIII столетии на Остоженке стояли не только особняки дворянских семей, но и дома, где жили мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие.

Ширина плиты составляет 39 сантиметров, высота — 68 сантиметров, толщина каменного блока — 20 сантиметров. Это так называемое закладное надгробие. Подобные плиты встраивали в стену храма над местом погребения или неподалеку от него.

«Церковь Воскресения Словущего на Остоженке была возведена предположительно в XVII веке. Это был приписной храм, то есть построенный за оградой монастыря, там совершались обряды крещения и венчания. Он был разобран в 1935 году во время строительства первой линии столичного метрополитена», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Надгробие сохранилось целиком, практически без повреждений. Выбитая на нем надпись выполнена вязью — это старинная техника письма, в котором буквы соединяются между собой в непрерывный орнамент. Она гласит: «1720-го году марта в 28 день преставился раб Божий ратушской подъячей Дмитрий Иванов сын Спиридонова жития его 41 год и погребен под сим знаком марта в 30 день».

Находка передана Зачатьевскому женскому монастырю. Предполагается, что ее выставят в музее обители.

В Москве находят множество белокаменных надгробий. Например, в 2017 году на Большой Лубянке была обнаружена плита XVII века. Она принадлежит Анне Ртищевой, жене Петра Прозоровского, сподвижника царя Петра I. А через год на месте старинного храма в Малом Златоустинском переулке нашли 23 надгробия XVI века Это говорит о том, что их могли себе позволить представители практически всех сословий — от князей и дворян до простых горожан.

Помимо белокаменного надгробия, во время раскопок в сквере на Остоженке нашли фрагменты керамических сосудов XVII–XIX веков, а также разнообразные монеты XV–XIX веков. Сейчас артефакты находятся в археологической лаборатории. После реставрации находки передадут в один из столичных археологических музеев.

В начале сентября в том же сквере на Остоженке была обнаружена костяная шахматная фигура, принадлежавшая, скорее всего, кому-то из местных жителей. По мнению специалистов, это слон. Его высота составляет три сантиметра, датируется артефакт предположительно XVII–XVIII веками. В этот период игра в шахматы была довольно распространенным видом досуга у образованных москвичей.