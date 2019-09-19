РИАМО - 19 сен. В Москве и Подмосковье в четверг прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди, атмосферное давление постепенно возвращается в норму, сообщается сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона, центр которого уйдет за Урал. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. При северо-западном ветре, который подует со скоростью 5-10 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве 10-12, по области 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление снова начнет расти и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

По мнению синоптиков, постепенный рост атмосферного давления станет основной проблемой для метеозависимых людей.

«Хуже всего придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут отмечаться головные боли и сердечные боли, скачки артериального давления. Этой категории больных не стоит забывать принять во время рекомендованные врачом лекарства, поддерживать организм приемом комплекса витаминов и общеукрепляющих средств», - отмечается в сообщении.

Также низкие температуры и повышенная влажность воздуха могут стать причиной обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.