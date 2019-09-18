РИАМО – 18 сен. Пресненская межрайонная прокуратура столицы инициировала уголовное преследование в отношении женщины, выбросившей кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее в прокуратуру обратились неравнодушные жители района с сообщением о жестоком обращении с животным.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что 36-летняя женщина, находясь в квартире на четвертом этаже жилого дома по Ермолаевскому переулку, целенаправленно, из хулиганских побуждений, выбросила из окна своей квартиры кота черного цвета. В результате падения с высоты животное получило тяжелые увечья в виде контузии внутренних органов брюшной полости, перелома правого бедра, позвоночника и грудины, вывих челюсти, рваные раны губ и кожи у основания хвоста», – говорится в сообщении.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи животному удалось спасти жизнь.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По ее результатам в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».