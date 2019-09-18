РИАМО - 18 сен. Домодедовские таможенники оформили ввоз 16 исторических документов «Указы капитулу Российских императорских и царских орденов», датированных 1905, 1913 и 1914 годами, которые были похищены из российских архивов в начале 1990-х годов и обнаружены при расследовании министерства внутренней безопасности США, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Уникальные исторические документы – для их дальнейшей передачи российской стороне – привезла атташе следственной службы министерства внутренней безопасности США авиарейсом из Вены. В «красном» коридоре сотрудники таможни оформили пассажирскую таможенную декларацию с заявленной стоимостью товара около 32 тысяч долларов», – отмечается в сообщении.

По заключению эксперта министерства культуры России, документы с оригинальной подписью императора Николая II хорошо сохранились и относятся к категории культурных ценностей. Товар был оформлен как культурная ценность, что не предусматривает уплаты таможенных пошлин и НДС.

В среду в резиденции посла США в РФ Спасо-хаусе состоялась официальная церемония передачи культурных ценностей российской стороне.