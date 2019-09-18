РИАМО – 18 сен. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья состоялся конкурс по отбору предпринимателей, планирующих разместить и модернизировать сыроварни на территории Московской области, было выдало три гранта на общую сумму 81 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования Московской области, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории региона, предоставлено три гранта на общую сумму 81 миллион рублей», – сказал министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Поддержка предоставлена в целях строительства двух модульных сыроварен в Дмитровском и Рузском городских округах, а также ремонта и переустройства существующего помещения под сыроварню в городском округе Шаховская.

КФХ «Свободный труд» из Дмитровского городского округа и ИП глава КФХ Дербенев А.В. из Рузского городского округа уже не первый раз получает грантовую поддержку в министерстве. ИП Блажко А.А. получил государственную поддержку впервые.

Проектная мощность трех новых сыроварен составит 375 тонн продукции в год.