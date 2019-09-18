РИАМО - 18 сен. В Малаховке городского округа Люберцы состоялся смотр-конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Спасатель», победителем стал Владимир Звягинцев-Литкенс из Серпуховского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Московской областной противопожарно-спасательной службы Алексей Прудников уточнил, что в соревнованиях принял участие 21 спасатель – по одному представителю от каждого территориального управления госучреждения.

«Предварительно участники соревнований прошли отбор в своих теруправлениях и выбрали лучшего спасателя, который представляет управление здесь сегодня», – отметил Прудников.

Он добавил, что конкурсанты ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали свои навыки по практическим задачам, отвечающим ряду основных требований, предъявляемых спасателям.

«За основу мы взяли физическую и альпинистскую подготовку, работу с аварийно-спасательным инструментом, теоретическую часть, водную и медицинскую подготовку, а также радиационную химическую и биологическую защиту. Все кандидаты проходят испытания, соответствующие требованиям для второго класса спасателей, независимо от их классности», – уточнил Прудников.

По итогу смотра-конкурса победителем стал спасатель Серпуховского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Звягинцев-Литкенс, второе место досталось представителю Балашихинского теруправления Виктору Ходателеву и третье у спасателя Щелковского территориального управления Асхаба Матаева.

Победители конкурса «Лучший по профессии» в номинации спасатель были награждены кубками и грамотами Московской противопожарно-спасательной службы.

25 сентября на базе Ногинского учебного центра МЧС РФ состоится смотр-конкурс «Лучший по профессии» в номинации водитель пожарной техники. А 2 октября на базе Орехово-Зуевского теруправления за звание лучшего поборются диспетчеры, пожарные, командиры отделений и начальники караулов.