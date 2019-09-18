РИАМО - 18 сен. В Подмосковье и Москве со среды начались онлайн-занятия для учеников старших классов по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использованию различных финансовых инструментов, говорится в сообщении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«До конца года старшеклассники Московского региона в более чем 450 эфирах смогут узнать об основах инвестирования, о возможных рисках фондового рынка, а также о том, как это может им пригодиться во взрослой жизни. Занятия впервые будут приурочены к Международной неделе инвесторов, которая будет проходить с 30 сентября по 6 октября 2019 года в более чем в 90 странах мира», – отмечается в сообщении.

Школьникам подробно расскажут об управлении личными финансами и инвестировании в фондовый рынок по следующим темам: с 19 сентября – «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования», с 25 сентября – «Акции. Что должен знать начинающий инвестор», с 30 сентября – «Биржа и основы инвестирования».

Участие в проекте принимают лекторы-эксперты как из Банка России, так и из действующих профессиональных участников фондового рынка.

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы рынка придут в каждую школу» помогает старшеклассникам получить необходимые финансовые знания от профессионалов. Уроки проходят через интернет в режиме реального времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия. Принять участие в онлайн-уроках могут все желающие.

В целом в ходе новой осенней сессии 2019 года слушателей ждут новые и интересные темы, среди которых «Вклады: как сохранить и приумножить», «С налогами на «ты», «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».