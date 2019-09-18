РИАМО – 18 сен. Инспекторы «Московского паркинга» раздали автомобилистам более 3 тысяч листовок с информацией о возможности исправить ошибки, допущенные при оплате парковки через приложение «Парковки Москвы», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В листовках рассказывается о том, что в новом приложении «Парковки Москвы» можно скорректировать уже завершившиеся парковки: изменить госномер автомобиля и/или номер парковочной зоны, либо скорректировать время завершения парковочной сессии», – отмечается в сообщении.

Такая возможность появилась у московских водителей в июне текущего года. Изменения в парковочную сессию можно внести до конца суток.

При этом изменить каждую парковочную сессию можно только один раз, а продлить – только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.

Также о возможности исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, регулярно информируются пользователи мобильного приложения – им было направлено десять push-уведомлений.

«Новая версия мобильного приложения доступна для скачивания в App Store или Google Play под названием «Парковки Москвы New». После установки приложение будет называться «Парковки 2». Не забудьте удалить прежнее приложение – после установки и авторизации в новой версии использование старой будет невозможно», – уточняется в материале.

Баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесется в новое.

По всем вопросам, в том числе касающимся московского парковочного пространства, автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или по номеру 3210 с мобильного.