РИАМО - 18 сен. На кафедре государственных (муниципальных) и корпоративных закупок Московского государственного областного университета стартовали курсы повышения квалификации в сфере закупок, обучение пройдут 70 специалистов из муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Обучение будет проходить по курсам «Контрактная система: эксперт» и «Контрактная система: вводный курс».

«На протяжении месяца 70 специалистов муниципалитетов Московской области будут изучать актуальные изменения в сфере закупок, работу в информационных системах (ЕАСУЗ, ПИК, Электронный магазин), мониторинг и аудит, планирование и нормирование в сфере закупок и многое другое», – отмечается в сообщении.

Специалистам необходимо быть в курсе актуальных изменений законодательства о контрактной системе, которые вступят в силу с 1 октября 2019 года, а также обмениваться опытом и практическими знаниями с коллегами.

«Залог успеха в любой сфере – высокий уровень знаний и эффективности работы сотрудников. Данное обучение помогает специалистам качественно скоординировать свою трудовую деятельность», – дополнила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.