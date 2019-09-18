РИАМО – 18 сен. На заседании правительства Московской области было одобрено создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) – государственного природного заказнике «Озеро Подтеребово» в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин отметил, что заказник стал 250-й ООПТ, созданной в Подмосковье, при этом площадь заказника увеличена с планировавшихся 102 до 178 гектаров.

«Безусловно, для нас это знаковая цифра. По схеме развития и размещения ООПТ заповедные места должны занимать не менее 17% территории Подмосковья, мы уверенно идем к этому показателю и даже планируем превысить его», – сказал Куракин.

Он подчеркнул, что озеро Подтеребово и его окрестности нуждаются в охране еще и потому, что здесь сосредоточены большие залежи торфа и сапропеля, и уже были попытки добычи ценных ископаемых.

Помимо этого, при обследовании ООПТ были выявлены места обитания 13 видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе самое южное местообитание тундровой морошки. Зафиксировано обитание здесь редких насекомых и птиц, в том числе малого подорлика, занесенного в Красные книги России и региона.