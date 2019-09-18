РИАМО - 18 сен. В центрах занятости Московской области насчитывается 2383 вакантных рабочих мест для инвалидов, за 8 месяцев 2019 году трудоустроено 990 человек с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в среду провел выездное заседание в Пушкине на тему содействия трудоустройства инвалидов, несовершеннолетних, лиц предпенсионного возраста и других категорий граждан.

«В 2018 году из 3103 граждан с ограниченными возможностями здоровья 1527 было трудоустроено. За 8 месяцев текущего года из 2124 обратившихся работу нашли 990 человек», – сказала заместитель начальника управления занятости министерства социального развития Московской области Марина Мельникова

По состоянию на сентябрь в центрах занятости насчитывается 2383 вакантных рабочих мест для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в Московской области насчитывается 5858 организаций, в которых в соответствии с законом установлена квота для приема на работу инвалидов.

Кроме того, центры занятости населения ежегодно проводят мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет). В период временного трудоустройства им из бюджета области выплачивается материальная поддержка в размере 2250 рублей в месяц.

В текущем году было трудоустроено 22 563 несовершеннолетних (рост по отношению к 2018 году составил 8,2%). Расходы на выплату материальной поддержки составили 37 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе проводится профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста. По состоянию на сентябрь на обучение и дополнительное образование направлено 767 граждан предпенсионного возраста, заключено договоров на обучение 1,2 тысячи человек.

В целях реализации мероприятий по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста центрами занятости заключено 339 договоров на общую сумму 23 миллиона рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев уточнил, что в настоящее время комитет прорабатывает вопрос по предоставлению работодателям, которые не могут предоставить квотируемое место, альтернативы. А именно дать им возможность арендовать рабочее место на специализированном предприятии для инвалидов.