РИАМО – 18 сен. Президент России подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество играет большую роль в международной политике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин заявил об этом в рамках встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации», – сказал президент РФ.

Глава государства также отметил весомый вклад, внесенный в развитие российско-китайского сотрудничества, который был сделан благодаря усилиям Ли Кэцяна и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает все более и более значимое влияние на развитие наших экономик, на решение задач, перед которыми наши государства стоят», – дополнил Путин.

Премьер Госсовета КНР напомнил о регулярных встречах представителей РФ и КНР на самом высоком уровне. Он также добавил, что взаимодействие России и Китая способствует экономическому развитию двух стран и всего мира.