РИАМО – 18 сен. В 22 муниципалитетах Подмосковья более чем на 70% завершены работы по программе «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства по благоустройству Московской области.

В Подмосковье продолжается реализация программы «Светлый город», направленная на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

«В 22 муниципалитетах более чем на 70% завершены работы по программе «Светлый город» – это городские округа Волоколамск, Балашиха, Восход, Жуковский, Истра, Кашира, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино, Пущино, Серпухов, Солнечногорск, Шатура, Электросталь, а также Коломенский, Можайский, Ленинский, Сергиево-Посадский, Богородский городские округа», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Кроме того, в рамках реализации проекта на территории Московской области ежегодно проводятся мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения за счет финансирования из средств регионального бюджета.

«Адресный перечень проекта «Светлый город» формируется с учетом результатов ежегодного голосования на портале «Добродел» за выбор объектов наружного освещения для проведения строительно-монтажных работ и на основании обращений граждан», – дополнил Хайкин.