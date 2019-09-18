РИАМО – 18 сен. На сумму 46,2 миллиарда рублей предоставлено бытовых услуг населению Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Всего за январь-июль 2019 года населению Московской области предоставлено бытовых услуг на 46,2 миллиарда рублей, что на 2,5% выше аналогичного периода прошлого года», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Рост объемов на 11,5% за январь-июль текущего года отмечен в услугах по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, на 0,9% – в услугах по ремонту и строительству жилья и других построек.

«В целом доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг за январь-июль 2019 года составила 15,4% (в январе-июле 2018 года – 14,9%)», – уточнил Посаженников.