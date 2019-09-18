РИАМО – 18 сен. Объявлен конкурс на выполнение проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, его планируется открыть в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Будущий ФОК будет оборудован игровой многофункциональной площадкой, а также двумя залами: для боевых видов спорта и тяжелой атлетики. На прилегающей территории будет проведено комплексное благоустройство.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета. Плановый ввод в эксплуатацию в 2021 году.