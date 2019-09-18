РИАМО – 18 сен. Пользователи Сети высказались критически по поводу внешнего вида певицы, народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, многие полагают, что звезда переборщила с пластикой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подписчики Бабкиной отметили, что она выглядит крайне ненатурально.

«Артистка часто радует подписчиков в Instagram новыми фотографиями. На одном из фото Бабкина предстала в красном брючном костюме. Однако помолодевший внешний вид певицы вызвал удивление пользователей», – отмечается в сообщении.

Так, galinaorlova38889 выразила опасения, что кожа на лице Бабкиной лопнет.

«Лицо как воздушный шарик надутый», – написала она.

Пугачеву заподозрили в высмеивании концертных нарядов Киркорова>>