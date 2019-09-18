РИАМО – 18 сен. По итогам проведения аукциона на строительство нового учебного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» в микрорайоне Подрезково Химок контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Стройкапиталинвест», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно проектной документации, учебный корпус школы рассчитан на 450 учащихся. В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, мастерских, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных и подвижных игр, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Строительство нового корпуса школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – резюмировал Тагиев.