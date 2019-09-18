РИАМО – 18 сен. Состояние российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк улучшилось, артистка пришла в сознание и начала дышать самостоятельно, сообщает kp.ru.

«Актриса находится в сознании и дышит самостоятельно», – заявили изданию источники в медицинских кругах.

Однако близкие звезды комедийного ситкома «Моя прекрасная няня» по-прежнему хранят молчание.

«Если актриса в сознании находится в больнице и дышит сама, то это станет одной из самых долгожданных новостей для поклонников звезды. А ведь несколько дней назад появилась информация, что у знаменитости, которой якобы была диагностирована глиобластома, начался отек мозга», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. По словам продюсера Андрея Разина, шансов на выздоровление у нее нет.

СМИ рассказали, что Заворотнюк сделали трепанацию черепа еще весной>>