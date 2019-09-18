РИАМО – 18 сен. По губернаторской программе «Мой подъезд» завершены работы по ремонту в 126 подъездах Ликино-Дулева, что составляет 63% от плана на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в Ликино-Дулеве управляющие компании отремонтировали 126 подъездов, что составляет 63% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 200 подъездов», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в регионе на сегодняшний день отремонтировано свыше 8,8 тысячи подъездов из 14,5 тысяч запланированных, что составляет 61% от плана.

Губернаторская программа «Мой подъезд» продлена в регионе до 2020 года. В нынешнем году затраты на текущий ремонт подъездов составят 4,6 миллиарда рублей. Почти половина – это субсидии из бюджета региона. Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.