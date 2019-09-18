РИАМО - 18 сен. В Сергиево-Посадском городском округе по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 257 подъездов, что составляет 68% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области по поручению губернатора регионе Андрея Воробьева реализуется программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Она направлена на приведения в порядок каждого подъезда региона в кратчайшие сроки.

«В текущем году в Сергиево-Посадском городском округе управляющие компании отремонтировали 257 подъездов, что составляет 68% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 377 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 8,8 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 61% подъездов», – отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и УК.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.