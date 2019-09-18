РИАМО - 18 сен. До конца текущего года и в следующем году в шести городских округах Московской области планируют переселить из аварийного жилья свыше 2,2 тысячи жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В среду в ведомстве состоялись совещания по выполнению целевых показателей программы расселения аварийного жилищного фонда этапа 2019-2020 годов. В них приняли участие представители администраций городских округов Рошаль, Кашира, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Можайский и Волоколамский.

«В 2019-2020 годах в указанных муниципальных образованиях планируется переселить более 2240 жителей из 875 аварийных жилых помещений, площадью свыше 34,8 тысячи квадратных метров», – заявил начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Подмосковья Константин Лапин.

По его словам, динамика выполнения необходимых мероприятий по приобретению (возведению) жилья высокая. На сегодняшний день в Подмосковье приобрели новые квартиры для 795 жителей.

Он подчеркнул, что наиболее актуальным способом выполнения программы переселения этапа 2019-2020 станет приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах.

В этом году Московская область вошла в число семи регионов России, которым удалось досрочно выполнить план по расселению аварийного жилого фонда. В регионе расселили 400 человек с 5,73 тысячи квадратных метров. Работа в данном направлении в области продолжается.