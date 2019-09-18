РИАМО – 18 сен. Выездное совещание Минстроя Подмосковья по вопросу завершения строительства музыкальной школы провели в Волоколамске, на мероприятии обсудили вопрос о завершении строительства здания музыкальной школы на улице Лесопарковая, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сотрудниками министерства строительного комплекса Московской области проведено выездное совещание по вопросу завершения строительства музыкальной школы на улице Парковая в Волоколамске. В совещании приняли участие представители администрации и подрядной организации ООО «Листпромстрой», – отмечается в сообщении.

Работы на объекте были возобновлены в августе после заключения контракта с новым подрядчиком.

В настоящее время производятся работы по устройству кровли, установке оконных блоков, а также прокладка внутренних инженерных сетей и вертикальная планировка прилегающей территории.

«Плановое завершение всех работ до конца 2019 года», – дополнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.