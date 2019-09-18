РИАМО - 18 сен. После гибели правоохранителя в перестрелке в вестибюле станции московского метро будет проведена служебная проверка, в ходе которой дадут оценку действиям лиц, которые планировали и проводили данную операцию, сообщается на сайте МВД РФ.

На станции метро «Рязанский проспект» в ходе задержания сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение взятки от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.

«Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро «Рязанский проспект» в городе Москве. На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы будут переданы в следственные органы.

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